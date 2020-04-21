Как поменялись цены и тарифы с момента избрания Зеленского президентом (инфографика)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Год с момента избрания Зеленского президентом: как изменились цены и тарифы

Владимир Зеленский победил на президентских выборах 21 апреля 2019 года, а принял присягу президента Украины 20 мая. В обществе были разные ожидания. Теперь спустя почти год его правления можно подвести итоги того, как изменились за это время цены и тарифы.

В течение года в Украине наблюдалось колебание курса валют. 23 апреля 2019 года 1 доллар стоил 26,85 гривен. При этом осенью национальная валюта значительно окрепла и в конце декабря доллар уже можно было купить за 23,29 гривен (-13,3%).

После новогодних праздников гривна начала проседать. В госбюджете-2020 изначально курс доллара был заложен на уровне 27 гривен, но после того, как правительство обновило макроэкономический прогноз, нужно ориентироваться на показатель в 29,5 гривен за доллар. Об этом сообщает "Слово и дело".

Цены на коммунальные платежи не изменились, кроме стоимости газа. В 2019 году 1 куб. м газа в Киеве стоил 8,55 гривен, в апреле 2020 года – 4,66 гривен с учетом доставки.

Изменение цен за год (инфографика: Слово и дело)

Топливо подешевело. В апреле 2019 года литр бензина стоил 28,99 гривен, сейчас же – 24,28 гривен (-16,2%), литр дизтоплива был по 28,51 гривне, стал – 23,71 (-16,8%). Больше всего подешевел автогаз – с 13,39 до 9,51 гривны (-29%).

Индекс инфляции уменьшился. По состоянию на март 2019 года он составлял 0,9%, а в марте 2020 года - 0,8% (-0,1 процентных пунктов).

Государственный и гарантированный государством долг сократился с 2 трлн 112 млрд гривен (по состоянию на 28 февраля 2019 года) до 2 трлн 48 млрд гривен (по состоянию на 29 февраля 2020).

Валовой внешний долг по состоянию на 31 декабря 2019 года вырос с 114 до 121,7 млрд долларов (+6,8%).

Средняя заработная плата увеличилась с 9 429 до 10 269 гривен (+5,6%). Размер минимальной зарплаты увеличился на 13,3% - с 4 173 до 4 723 гривен. Минимальная пенсия выросла с 1 497 до 1 638 гривен (+9,4%).

Зарплата солдата-контрактника в ООС на 1-й линии обороны увеличилась почти на 17% - с 23 355 до 27 300 гривен.

При этом выросли также и долги по зарплате. В апреле 2019 года бюджетникам должны были 2 млрд 463 млн, а в марте 2020 года – уже 3 млрд 20 млн гривен (+22,6%).

Напомним, что зарплата за март 2020 года у Владимира Зеленского составила 28 тысяч гривен.