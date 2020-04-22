Украинцам покажут фильм о президентстве Зеленского: когда и где смотреть

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

О президентстве Владимира Зеленского сняли фильм

Владимир Зеленский по итогам года своего президентства обещал дать большую пресс-конференцию, однако мероприятие состоится после снятия карантина в Украине из-за коронавируса. А сейчас украинцам покажут фильм о деятельности гаранта.

В Офисе президента рассказали, что премьерный показ картины "Год президента Зеленского" будет сегодня, 22 апреля, в 19:00.

Фильм можно будет посмотреть в социальных сетях (на официальной Facebook-странице ОПУ), а также на ряде ведущих украинских телеканалов.

Также в Офисе президента пообещали, что после карантина глава государства вживую устроит конференцию для представителей СМИ, "а не через монитор компьютера".

В кино зрителям покажут, как Зеленский руководил страной почти год.

Кто в этот раз снимал фильм и за чей счет - не уточняется.

Про президентство Зеленского сняли фильм (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Напомним, что по результатам второго тура президентских выборов 21 апреля 2019-го Зеленский победил своего оппонента Петра Порошенко, набрав 73,22% поддержки против 24,45% за тогдашнего главу государства. 20 мая состоялась инаугурация Зеленского, и шестой президентв Украины вступил в должность.

Ранее мы писали о том, что известный ведущий, волонтер и шоумен Сергей Притула, который лично знает Зеленского уже почти 20 лет, рассказал, что 42-летний президент на своем посту поправился.

К слову, в конце августа прошлого года вышло большое интервью 100 дней президентства Зеленского вместо традиционной пресс-конференции, которое было снято за счет самого президента и студии "Квартал 95". Тогда Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.