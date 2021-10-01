Украинцы будут получать новые водительские права. Смотрите, как они будут выглядеть

Как изменятся водительские права в Украине

Вскоре информация на правах будет отображаться в виде кодов, как в странах Европейского Союза, а не пиктограмм, как раньше.

В частности, известно, что на протяжение трех месяцев в водительских правах начнут появляться отметки о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 удостоверения.

При наличии такой отметки водители смогут управлять машиной только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой. При этом, изменения не коснутся тех водителей, которым водительского удостоверения были выданы ранее.

Такая отметка появится в новых водительских правах (hsc.gov.ua)

Также в виде кодов будут отображаться:

медицинские причины ограничений (очки - "01", слуховые аппараты -"02", протез - "03" и т. д.)

приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия - "10", приспособленная педаль сцепления - "15", модифицированные тормозные системы - "20" и т. д.)

донор органов - "

71" и так далее

Новые правила подготовки водителей

Также оптимизирован процесс принятия экзаменов. В частности, теперь, чтобы получить одновременно две категории прав, нужно сдать экзамены по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE).

Например, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С. При получении низшей категории прав или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водителям больше не нужно предоставлять дополнительные документы, которые подтверждают навыки управления - они будут подтверждаться по удостоверению водителя.

Срок действия успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличили до двух лет. Но при этом он действует не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей.

Важно! Если водитель, который имеет несколько открытых водительских категорий, был лишен права управления, вернуть водительское удостоверение после окончания срока лишения он сможет, составив в сервисном центре МВД теоретический и практический экзамены только по высшей категории.

Вот так выглядят права в Польше (mvr.bg)