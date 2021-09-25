В Украине втрое подорожало хранение номерных знаков для авто: сколько придется платить
В Украине цена на ответственное хранение номерных знаков составит в размере 9 грн в сутки (без учета НДС). Также по истечению срока уплаченного хранения, гражданам нужно будет позаботиться о продлении резерва.
Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.
Так, постановление вступило в силу в пятницу, 24 сентября.
Как воспользоваться услугой
Для того чтобы воспользоваться данной услугой, нужно:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- квитанция, удостоверяющая оплату госуслуги.
Кроме того, ранее данная услуга обходилась водителям в 3 грн (без НДС). С этим налогом сумма выросла с 3,6 грн до 10,8 грн.
Хранение номерных знаков выросло в цене (t.me/mvs_ukraine)
Также теперь цена за услугу регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит 200 грн.
Ранее мы сообщали, что согласно решению от 15 сентября, в Украине упрощают получение новых водительских прав. Когда документ будет готов, он появится у вас в мобильном приложении "Дия", а пластиковое удостоверение доставят вам курьером, или в выбранное отделение Укрпочты.
Также мы писали, что Кабмин также разрешил обучать будущих водителей в онлайн формате. Таким образом, автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.