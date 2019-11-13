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Украинцы будут получать квитанции за услуги ЖКХ без льгот: все подробности

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 17:09
Украинцы будут получать квитанции за услуги ЖКХ без льгот: все подробности
Квитанции за услуги ЖКХ в ноябре украинцам придут без льгот (фото: Униан)

Квитанции за октябрь придут без льгот

С начала этого месяца жителям Украины будут приходить квитанции за услуги ЖКХ без учета льгот и субсидий. Это связано с новой работой механизма начисления льгот. Об этом сообщает Правительственный портал.

Новый закон вступил в силу с 1 октября 2019 года, и теперь льготы выдают органы социальной защиты населения. При этом средства от льгот будут проходить через Ощадбанк.

Чтобы получить деньги необходимо в заявлении в орган соцзащиты указать способ проведения такой выплаты: через банк или почту. При этом если льгота получается наличными, то за потребленные услуги необходимо заплатить полностью.

Украинцы будут получать квитанции за услуги ЖКХ без льгот: все подробности

Квитанции за услуги ЖКХ в ноябре украинцам придут без льгот (фото: РБК-Украина)

Остальные получатели льгот платят, как и раньше часть платежа, а остальную сумму льготы за них перечислит Ощадбанк. Если льготник укажет свой номер мобильного телефона, то ему придет сообщение от банка о проведенном платеже.

В Министерстве социальной политики заявили, что украинцы могут столкнуться с проблемой начисления льгот за октябрь из-за неточностей в данных. В таком случае нужно сообщить о проблеме органу соцзащиты населения по месту жительства и уточнить всю информацию. Тогда льготу начислят в следующем месяце.

Напомним, что в Украине резко сократился размер субсидии. Это связано с изменением финансирования льгот.

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