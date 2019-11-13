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Українці будуть отримувати квитанції за послуги ЖКГ без пільг: усі подробиці

STYLERЖиття    13.11.2019 - 17:09
Українці будуть отримувати квитанції за послуги ЖКГ без пільг: усі подробиці
Квитанції за послуги ЖКГ у листопаді українцям прийдуть без пільг (фото: Уніан)

Квитанції за жовтень прийдуть без пільг

З початку цього місяця жителям України будуть приходити квитанції за послуги ЖКГ без урахування пільг і субсидій. Це пов'язано з новою роботою механізму нарахування пільг. Про це повідомляє Урядовий портал.

Новий закон набув чинності з 1 жовтня 2019 року, і тепер пільги видають органи соціального захисту населення. При цьому кошти від пільг будуть проходити через Ощадбанк.

Щоб отримати гроші потрібно в заяві до органу соцзахисту вказати спосіб проведення такої виплати: через банк або пошту. При цьому якщо пільга виходить готівкою, то за спожиті послуги необхідно заплатити повністю.

Українці будуть отримувати квитанції за послуги ЖКГ без пільг: усі подробиці

Квитанції за послуги ЖКГ у листопаді українцям прийдуть без пільг (фото: РБК-Україна)

Інші одержувачі пільг платять, як і раніше частину платежу, а решту суму пільги за них перерахує Ощадбанк. Якщо пільговик вкаже свій номер мобільного телефону, то йому прийде повідомлення від банку про проведений платіж.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що українці можуть зіткнутися з проблемою нарахування пільг за жовтень через неточності в даних. У такому разі потрібно повідомити про проблему орган соцзахисту населення за місцем проживання та уточнити всю інформацію. Тоді пільгу нарахують в наступному місяці.

Нагадаємо, що в Україні різко скоротився розмір субсидії. Це пов'язано із зміною фінансування пільг.

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