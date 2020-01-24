Украинцы будут получать две платежки за газ: сколько придется платить

Платежки за газ в Украине разделят на две части. С нового года украинцы отдельно будут платить за газ и за его доставку, которую нужно будет оплатить до 20 числа. За каждый день просрочки гражданам будет начисляться штраф.

Новые платежки придут тем, кто использует газ для приготовления пищи, или для обогрева. В одной квитанции будет указано фактическое потребление газа за месяц, а во второй – его доставка. При этом стоимость доставки "голубого топлива" для каждого потребителя будет вычисляться отдельно.

Стоимость доставки вычисляется следующим образом: потребленный за последний год объем газа разделят на 12 месяцев и умножат на специальный тариф на доставку. При этом тариф на доставку в каждом регионе разный. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Платежки за газ в Украине (видео: YouTube)

Тариф зависит от протяженности сетей, и многих других факторов. При этом он сильно колеблется: от 28 копеек в Киеве до 2 гривен во Львовской области.

Если игнорировать платежку за транспортировку газа и не платить, то газ обещают отрезать. Даже, если газ не используется вообще, или владельцы дома уехали куда-то, за его доставку все равно придется заплатить, потому что он поставляется к дому и происходит обслуживание сети.

У людей, у которых дома стоит только газовая плита, стоимость транспортировки газа может быть меньше комиссии, которую берет банк. Поэтому украинцам советуют платить наперед.

Эксперты говорят, что после разделения платежей доставка газа уже подскочила в цене, а следующее подорожание ожидается в июле этого года.

Напомним, что в Украине начали снижать тарифы на тепло и горячую воду. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в среднем декабрьские платежки украинцев уменьшились на 30%.