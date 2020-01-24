Українці будуть отримувати дві платіжки за газ: скільки доведеться платити

Платіжки за газ в Україні розділять на дві частини. З нового року українці окремо будуть платити за газ і його доставку, яку потрібно буде сплатити до 20 числа. За кожен день прострочення громадянам буде нараховуватися штраф.

Нові платіжки прийдуть тим, хто використовує газ для приготування їжі, або для обігріву. В одній квитанції буде зазначено фактичне споживання газу за місяць, а в другій – його доставка. При цьому вартість доставки "блакитного палива" для кожного споживача буде обчислюватися окремо.

Вартість доставки обчислюється наступним чином: спожитий за останній рік обсяг газу розділять на 12 місяців і помножать на спеціальний тариф на доставку. При цьому тариф на доставку в кожному регіоні різний. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Платіжки за газ в Україні (відео: YouTube)

Тариф залежить від протяжності мереж, і багатьох інших факторів. При цьому він сильно коливається: від 28 копійок у Києві до 2 гривень у Львівській області.

Якщо ігнорувати платіжку за транспортування газу і не платити, то газ обіцяють відрізати. Навіть, якщо газ не використовується взагалі, або власники будинку поїхали кудись, за його доставку все одно доведеться заплатити, тому що він постачається до будинку і відбувається обслуговування мережі.

У людей, у яких вдома стоїть тільки газова плита, вартість транспортування газу може бути менше комісії, яку бере банк. Тому українцям радять платити наперед.

Експерти кажуть, що після поділу платежів доставка газу вже підскочила в ціні, а наступне подорожчання очікується в липні цього року.

Нагадаємо, що в Україні почали знижувати тарифи на тепло і гарячу воду. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в середньому грудневі платіжки українців зменшилися на 30%.