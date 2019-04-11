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Украинцы боятся открывать депозиты перед выборами: все подробности

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 16:29
Украинцы боятся открывать депозиты перед выборами: все подробности
Коллаж РБК-Украина

Долгосрочные вклады среди украинцев не пользуются популярностью

Перед выборами президента Украины люди не торопятся открывать депозитные счета. Чаще всего люди открывали счета до востребования, и срочные вклады на 3-6 месяцев. При этом долгосрочные вклады на 12 месяцев популярностью не пользовались, не смотря на свою максимальную доходность. Об этом сообщает UBR.

По данным НБУ, общий объем гривневых вкладов украинцев в марте 2019 года увеличился на 0,7%, до 277,7 млрд. грн. При этом средний размер депозитных ставок в гривне сократился с 11,6% до 11,1% годовых. Стоит отметить, что максимальные ставки по депозитам составляли 19-20% годовых.

Некоторые винят во всем украинскую банковскую систему, поскольку к ней у населения нет доверия. Ведь за последние пять лет было закрыто более 90 банков.

При этом некоторые, связывают такую ситуацию на банковском рынке с политическими рисками, поскольку непонятно, что будет после голосования за нового президента и новую Верховную Раду.

Поэтому люди стараются не рисковать и открывают краткосрочные банковские счета, как в гривне, так и в валюте. По данным НБУ, в марте накопления украинцев на валютных депозитах выросли на 0,1%, до 8,55 млрд долларов. При этом средняя доходность по таким вложениям уменьшилась с 2,6% до 2,5% годовых. А максимальная составила 4,5-5% годовых.

Что касается корпоративных вкладчиков, то здесь наблюдается совсем другая история. В марте депозитный портфель юрлиц в гривне уменьшился на 2,7%, до 261,9 млрд гривен, а валютный - на 2%, до 4,8 млрд долларов.

При этом финансисты не спешили наращивать свою кредитную активность. В марте гривневое кредитование бизнеса увеличилось только на 0,7%, до 464,7 млрд гривен, населения - на 1,3%, до 140,9 млрд гривен.

Напомним, что Киев привлек 105 млн гривен частных инвестиций в энергосбережение школ и детских садов.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить свои сбережения в долларах.

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