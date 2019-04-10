ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев привлек 105 млн гривен частных инвестиций в энергосбережение школ и детских садов, - КГГА

Новости » Общество    10.04.2019 - 16:54
Киев привлек 105 млн гривен частных инвестиций в энергосбережение школ и детских садов, - КГГА
Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Киев является лидером по количеству внедренных энергосервисных договоров (ЭСКО)

Киев в виде энергосервисных договоров привлек 105 млн гривен частных инвестиций в энергосбережение школ и детсадов. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время визита к ДОУ № 601 (ул. Верховинная, 17) где установлены солнечные панели, позволяющие получать электрическую энергию из солнечной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, сегодня Киев является лидером по количеству внедренных энергосервисных договоров (ЭСКО), позволяющих привлекать частные инвестиции в энергоэффективность зданий. Из всех ЭСКО-контрактов, заключенных в Украине, почти 40% работают именно в Киеве. За последние три года в рамках энергосервисных контрактов Киев привлек к энергосбережению детсадов и школ 105 млн грн.

Пантелеев подчеркнул, что ЭСКО-механизм - это распространенная и успешная европейская практика.

"Энергосервисный контракт предусматривает привлечение частных инвестиций в мероприятия по энергосбережению. Инвестор возвращает средства за счет экономии. После того как проект окупился, заведения остаются с новым оборудованием и с чистой экономией энергоресурсов", - пояснил Пантелеев.

"Киев - бесспорный лидер среди городов Украины по количеству энергосервисных договоров. В течение 2016-2019 годов заключено 120 контрактов, что составляет почти 40% от всех контрактов заключенных в Украине. В рамках ЭСКО Киев привлек 105 млн грн инвестиций в энергоэффективность бюджетной сферы. За эти средства были модернизированы индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием в 62 зданиях столичных учебных заведений", - сказал Пантелеев.

По его словам, уже 6 энергосервисных контрактов завершены, оборудование, которое было смонтировано в рамках контрактов, передано исполнителями в коммунальную собственность города Киева.

"Экономический эффект превысил прогнозируемые ожидания: вместо 3,5 млн грн мы уже получили почти 10 млн грн на тепловой энергии", - отметил заместитель председателя КГГА.

В Киеве в предпринимателя стреляли пять иностранцев В Киеве начался масштабный ремонт в 13 парках
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины КГГАКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь