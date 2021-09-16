Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры

Счастливый обладатель таких купюр отметил, что "золотые" деньги достались ему совершенно случайно - их выдал банкомат, когда мужчина снимал сумму со счета.

Две тысячные гривневые купюры выпуска 2019 года являются настоящими, хоть и обрели свою уникальность из-за очень редкого заводского брака.

Уникальные купюры имеют одинаковые номера и знаки (фото: olx.ua)

Как видно на опубликованном фото, обе банкноты имеют одинаковый знак и номер "АА 3228108".

"Зеркальные" купюры оценили в 40 тысяч гривен (фото: olx.ua)

"Были выданы банкоматом ПриватБанка, и проверены в их кассе и еще в 2-х банках (это не подделка, а редкий заводской брак). Отлично подойдут как коллекционеру нумизмату, так и на подарок даже министру! Такой лот очень сложно встретить в продаже", - описывает Николай, владелец уникальных банкнот, житель Запорожья.

Уникальные купюры номиналом 1000 гривен (фото: olx.ua)

"Дорогие" номера на гривневых купюрах

Украинцы часто совершенно не обращают внимание на купюры, полученные в магазинах, в банкоматах, бухгалтериях... И это зря. Дело в том, что на таких гривнах могут быть редкие, необычные или красивые номера, что автоматически добавляет к номинальной ценности банкноты еще и бонусную - для антикваров, коллекционеров и нумизматов.