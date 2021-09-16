Українцю видав банкомат рідкісні цінні гривні: як виглядають унікальні купюри

В Україні гривневі купюри з красивими номерами можна зустріти досить рідко, і такі банкноти є предметом "полювання" нумізматів, які готові викласти за унікальні гроші дуже великі суми.
Але зустріти "дзеркальні" банкноти - з такими ж номерами та серією - вдається ще рідше. За такі банкноти можна отримати десятки тисяч гривень.
Зокрема, на сайті безплатних оголошень OLX днями з'явилася пропозиція про продаж таких двох банкнот номіналом 1000 гривень - лот оцінюється в 39 тисяч.
Щасливий володар таких купюр зазначив, що "золоті" гроші дісталися йому абсолютно випадково - їх видав банкомат, коли чоловік знімав суму з рахунку.
Дві тисячні гривневі купюри випуску 2019 року є справжніми, хоч і набули свою унікальність через дуже рідкісний заводський брак.
Унікальні купюри мають однакові номери і знаки (фото: olx.ua)
Як видно на опублікованому фото, обидві банкноти мають однаковий знак і номер "АА 3228108".
"Дзеркальні" купюри оцінили в 40 тисяч гривень (фото: olx.ua)
"Були видані банкоматом ПриватБанку, і перевірені в їх касі та ще в 2-х банках (це не підробка, а рідкісний заводський брак). Відмінно підійдуть як колекціонеру нумізмату, так і на подарунок навіть міністру! Такий лот дуже складно зустріти у продажу", - описує Микола, власник унікальних банкнот, житель Запоріжжя.
Унікальні купюри номіналом 1000 гривень (фото: olx.ua)
Українці здебільшого абсолютно не звертають увагу на купюри, отримані в магазинах, в банкоматах, бухгалтеріях... І це даремно. Річ у тім, що на таких гривнях можуть бути рідкісні, незвичайні або красиві номери, що автоматично додає до номінальної цінності банкноти ще й бонусну - для антикварів, колекціонерів і нумізматів.
До речі, нещодавно українець у супермаркеті отримав на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1000 гривень.
Також ми писали про те, що ми писали, що в Україні за 30 тисяч продають унікальну 1-гривневу купюру.