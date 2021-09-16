Українцю видав банкомат рідкісні цінні гривні: як виглядають унікальні купюри

Щасливий володар таких купюр зазначив, що "золоті" гроші дісталися йому абсолютно випадково - їх видав банкомат, коли чоловік знімав суму з рахунку.

Дві тисячні гривневі купюри випуску 2019 року є справжніми, хоч і набули свою унікальність через дуже рідкісний заводський брак.

Унікальні купюри мають однакові номери і знаки (фото: olx.ua)

Як видно на опублікованому фото, обидві банкноти мають однаковий знак і номер "АА 3228108".

"Дзеркальні" купюри оцінили в 40 тисяч гривень (фото: olx.ua)

"Були видані банкоматом ПриватБанку, і перевірені в їх касі та ще в 2-х банках (це не підробка, а рідкісний заводський брак). Відмінно підійдуть як колекціонеру нумізмату, так і на подарунок навіть міністру! Такий лот дуже складно зустріти у продажу", - описує Микола, власник унікальних банкнот, житель Запоріжжя.

Унікальні купюри номіналом 1000 гривень (фото: olx.ua)

"Дорогі" номери на гривневих купюрах

Українці здебільшого абсолютно не звертають увагу на купюри, отримані в магазинах, в банкоматах, бухгалтеріях... І це даремно. Річ у тім, що на таких гривнях можуть бути рідкісні, незвичайні або красиві номери, що автоматично додає до номінальної цінності банкноти ще й бонусну - для антикварів, колекціонерів і нумізматів.