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В Украине вводят новые монеты из серебра и золота: как их получить

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Вторник 10 августа 2021 21:58
В Украине вводят новые монеты из серебра и золота: как их получить Коллаж РБК-Украина: Нацбанк вводит новые памятные монеты
Автор: Владимир Костырин

В Украине вводят в обращение памятные монеты номиналом 5, 10, 50 и 250 гривен - выпуск таких новых денег приурочен к 30-летию Независимости, а все монеты - из серии "Возрождение украинской государственности".

Об этом 10 августа передали на сайте Национального банка Украины.

Дополнительно регулятор к празднику отчеканит новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины" номиналом 1 гривна из серебра. Введут ее в обращение 17 августа, а тираж составит 15 тысяч штук.

Между тем первую памятную монету номиналом 5 гривен украинцы смогут приобрести уже с сегодняшнего дня.

В Украине вводят новые монеты из серебра и золота: как их получить

НБУ вводит новую памятную монету номиналом 5 гривен (фото: bank.gov.ua)

"Памятная монета из нейзильбера уже доступна для покупки в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка, а также впоследствии приобрести их можно будет у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции", - рассказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Какие памятные "независимые" монеты чеканит Монетный двор

В обращение будут введены такие монеты из серии "Возрождение украинской государственности":

  • монеты номиналом 5 гривен из нейзильбера (украшенные цветной печатью, тампопечатью) тиражом 50 тысяч штук. Дата выхода - с 10 августа. Ее стоимость составляет 71 гривну;
  • монеты номиналом 10 гривен из серебра (украшенные цветной печатью, тампопечатью), тиражом 3 тысячи штук. Дата выхода - с 17 августа;
  • монеты номиналом 50 гривен из серебра (украшенные локальной позолотой), тиражом 500 штук. Дата выхода - с 17 августа;
  • монеты номиналом 250 гривен из золота, тиражом до 400 штук. Дата выхода - с 17 августа.

В Украине вводят новые монеты из серебра и золота: как их получить

Нацбанк вводит в оборот новые памятные монеты по случаю 30-го Дня Независимости (фото: bank.gov.ua)

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