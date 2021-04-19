Украинцу насчитали 70 тысяч за отопление пустой квартиры. Как такое произошло?

С чего все началось?

"Киевтеплоэнерго" начало приписывать до моей квартиры излишки "якобы потребленного" тепла и стало выставлять соответствующие счета. В сентябре 2019-го появился первый "привет" от "Киевтеплоэнерго": хотят 47 тыс. грн доплаты (непонятно за что). А за декабрь 2020 года поступил счет за отопление на 19 905 грн. За январь 2021 - счет на сумму 17 584 грн. За февраль 2021 - рекордный на 30 279 грн", - говорит киевлянин.

Фото: платежки за отопление (telegraf.com.ua)

Следовательно, переписки по электронной почте ни к каким результатам не привели, поэтому Николаю пришлось прилететь в этом году для выяснения обстоятельств.

Что говорят в "Киевтеплоэнерго"

В предприятии сообщают, что начисления в платежках за тепло они сделали правильно и ссылаются на пункт 12 постановления Кабмина №630. По словам мужчины, в документе все размыто и понимать его можно по-разному.

Документ подтверждает, что оплата за тепло распределяется между всеми, у кого нет квартирных счетчиков.

"Разница распределяется между потребителями, которые не имеют квартирных средств учета, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного средства учета воды исполнителю, пропорционально количеству жильцов квартиры в случае отсутствия утечек из общедомовой сети, что подтверждается актом обследования, который составляется исполнителем в присутствии не менее двух жильцов дома", - говорится в документе

Как решить проблему?

Прокопенко обратился к журналистам и написал заявление в полицию. Пока оно у них на рассмотрении, так же как и запрос в Киевскую городскую государственную администрацию.

"Я неоднократно предлагал "Киевтеплоэнерго" прийти к компромиссу и цивилизованно решить эту ситуацию. Перечислить мне тепло за 2019-2020-2021 годы. Тем более, ранее "Киевтеплоэнерго" уже делал подобные перерасчеты в других случаях, - правда, тогда к вопросу подключалось телевидение", - отмечает киевлянин.

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что если нет счетчиков отопления в квартирах, то общая стоимость отопления делится на все квартиры в доме. Других вариантов нет.

"Даже если вы ничего не тратите, вам все равно производят начисление. И если нет квартирного счетчика, то перекрыть отопление вы не можете. В принципе, вы вообще ничего не можете сделать", - отметили в предприятии.