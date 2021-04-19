Українцю нарахували 70 тисяч за опалення порожньої квартири. Як таке сталося?

З чого все почалося?

"Київтеплоенерго" почало приписувати до моєї квартири надлишки "нібито спожитого тепла і стало виставляти відповідні рахунки. У вересні 2019-го з'явився перший "привіт" від "Київтеплоенерго": хочуть 47 тис. грн доплати (незрозуміло за що). За січень 2021 - рахунок на суму 17 584 грн. За лютий 2021 - рекордний на 30 279 грн ", - говорить киянин.

Фото: платіжки за опалення (telegraf.com.ua)

В результаті, листування електронною поштою ні до яких результатів не привели, тому Миколі довелося прилетіти в цьому році для з'ясування обставин.

Що говорять в "Київтеплоенерго"

В підприємстві повідомляють, що нарахування в платіжках за тепло вони зробили правильно і посилаються на пункт 12 постанови Кабміну №630. За словами чоловіка, в документі все розмито і розуміти його можна по-різному.

Документ підтверджує, що оплата за тепло розподіляється між усіма, у кого немає квартирних лічильників.

"Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, і споживачами, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку води виконавцю, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується актом обстеження, який складається виконавцем у присутності не менш як двох мешканців будинку", - йдеться в документі

Як вирішити проблему?

Прокопенко звернувся до журналістів і написав заяву в поліцію. Поки вона у них на розгляді, так само як і запит в Київську міську державну адміністрацію.

"Я неодноразово пропонував "Київтеплоенерго" прийти до компромісу і цивілізовано вирішити цю ситуацію. Перерахувати мені тепло за 2019-2020-2021 роки. Тим більше, раніше "Київтеплоенерго" вже робило подібні перерахунки в інших випадках, щоправда, тоді до питання підключалося телебачення", - зазначив киянин.

У "Київтеплоенерго" кажуть, що якщо немає лічильників опалення у квартирах, то загальна вартість опалення ділиться на всі квартири в будинку. Інших варіантів немає.

"Навіть якщо ви нічого не платите, вам все одно здійснять нарахування. І якщо немає квартирного лічильника, то перекрити опалення ви не можете. В принципі, ви взагалі нічого не можете зробити", - відзначили на підприємстві.