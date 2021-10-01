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Украинцев ждут морозные выходные: где температура будет опасной

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет заморозки на выходных, из-за чего синоптики гидрометцентра объявили второй уровень опасности. Нижу нулдя температура опустится не только на грунте, но и в воздухе.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

"Ночью 2-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", - предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко, также прогнозирует заморозки на выходных почти по всей стране, кроме запада (тут будет облачность), а также прибережных районов.

"Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а кое-где и в воздухе. Берегите, спасайте, что можете", - пишет Диденко.

А вот днем ожидается +11+16 градусов, в западных областях +14+18 градусов. Будет преимущественно сухо, солнечно, утром вероятны туманы.

"Немного дискомфорта добавит сильный ветер на западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине", - добавила она.

Какая погода будет в Киеве на выходных

По словам Диденко, в столице днем около +15 градусов, а вот ночью +1+4 градуса. Осадки на выходных маловероятны.

Смотрите подробнее на картах Украинского гидрометцентра, что будет с температурой и осадками на выходных, 2-3 октября.

Скрин: Погода в Украине на выходных (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине в октябре 2021.

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Погода в Украине