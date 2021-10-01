Українців чекають морозні вихідні: де температура буде небезпечною

"Вночі 2-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, заморозки на поверхні грунту і місцями в повітрі 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко, також прогнозує заморозки на вихідних майже по всій країні, крім заходу (тут буде хмарність), а також прибережних районів.

"Велика частина України все ж буде підмерзати вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди і в повітрі. Бережіть, рятуйте, що можете", - пише Діденко.

А ось вдень очікується +11+16 градусів, у західних областях +14+18 градусів. Буде переважно сухо, сонячно, вранці ймовірні тумани.

"Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на заході України, в Криму, Приазов'ї і на Луганщині", - додала вона.

Яка погода буде в Києві на вихідних

За словами Діденко, у столиці вдень близько +15 градусів, а от вночі +1+4 градуси. Опади на вихідних малоймовірні.

Дивіться детальніше на картах Українського гідрометцентру, що буде з температурою і опадами на вихідних, 2-3 жовтня.

Скрін: Погода в Україні на вихідних (meteo.gov.ua)