ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинцев ждут морозные выходные: где температура будет опасной

Новина українською →
Пятница 01 октября 2021 20:30
Украинцев ждут морозные выходные: где температура будет опасной Фото: Погода в Украине принесет на выходных морозы (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет заморозки на выходных, из-за чего синоптики гидрометцентра объявили второй уровень опасности. Нижу нулдя температура опустится не только на грунте, но и в воздухе.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

"Ночью 2-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", - предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко, также прогнозирует заморозки на выходных почти по всей стране, кроме запада (тут будет облачность), а также прибережных районов.

"Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а кое-где и в воздухе. Берегите, спасайте, что можете", - пишет Диденко.

А вот днем ожидается +11+16 градусов, в западных областях +14+18 градусов. Будет преимущественно сухо, солнечно, утром вероятны туманы.

"Немного дискомфорта добавит сильный ветер на западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине", - добавила она.

Какая погода будет в Киеве на выходных

По словам Диденко, в столице днем около +15 градусов, а вот ночью +1+4 градуса. Осадки на выходных маловероятны.

Смотрите подробнее на картах Украинского гидрометцентра, что будет с температурой и осадками на выходных, 2-3 октября.

Украинцев ждут морозные выходные: где температура будет опаснойУкраинцев ждут морозные выходные: где температура будет опасной

Скрин: Погода в Украине на выходных (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине в октябре 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 1 октября: что категорически нельзя делать в день Ирины, приметы
Праздник 1 октября: что категорически нельзя делать в день Ирины, приметы