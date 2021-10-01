Українців чекають морозні вихідні: де температура буде небезпечною
Погода в Україні принесе заморозки на вихідних, через що синоптики гідрометцентру оголосили другий рівень небезпеки. Нижче нуля температура опуститься не тільки на ґрунті, але і в повітрі.
Що буде з синоптичною ситуацією в країні в найближчі дні - читайте нижче в нашому матеріалі.
"Вночі 2-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, заморозки на поверхні грунту і місцями в повітрі 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - попередили в Укргідрометцентрі.
Синоптик Наталка Діденко, також прогнозує заморозки на вихідних майже по всій країні, крім заходу (тут буде хмарність), а також прибережних районів.
"Велика частина України все ж буде підмерзати вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди і в повітрі. Бережіть, рятуйте, що можете", - пише Діденко.
А ось вдень очікується +11+16 градусів, у західних областях +14+18 градусів. Буде переважно сухо, сонячно, вранці ймовірні тумани.
"Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на заході України, в Криму, Приазов'ї і на Луганщині", - додала вона.
Яка погода буде в Києві на вихідних
За словами Діденко, у столиці вдень близько +15 градусів, а от вночі +1+4 градуси. Опади на вихідних малоймовірні.
Дивіться детальніше на картах Українського гідрометцентру, що буде з температурою і опадами на вихідних, 2-3 жовтня.
Скрін: Погода в Україні на вихідних (meteo.gov.ua)
Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні в жовтні 2021.