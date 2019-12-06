Украинцев ждет приятный сюрприз с коммуналкой: что изменится

Коммунальные тарифы на отопление в 2020 году уменьшатся, а субсидии в Украине будут гарантировано выплачены всем получателям этой льготы от государства. Об этом рассказала журналистам министр финансов Оксана Маркарова.

Чиновник отметила, что в бюджете на 2020 год заложено достаточно финансов, чтобы обеспечить всем субсидиантам социальные выплаты.

По словам Маркаровой, согласно расчетам министерства соцполитики, те украинцы, которые нуждаются в материальной поддержке в нынешнем отопительном сезоне и соответствуют всем критериям, будут обеспечены поддержкой от государства.

"Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны - субсидия будет предоставлена", - заявила министр.

Кроме того, Маркарова заверила, что этой зимой украинцы будут меньше платить за отопление, поскольку цена на газ снизилась.

"Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ и вместе с тем, что у нас есть крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди - будет меньше", - уверяет чиновник.