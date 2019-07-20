Украинцев ждет неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет

Субсидии в Украине могут отменить для должников, у которых есть задолженности по коммунальным платежам. Однако, если вы просто не успели заплатить и стали должником, у вас будет шанс получить скидку от государства на оплату коммуналки, но уже в безналичной форме. Такое мнение высказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Выплата субсидий "живыми деньгами", по мнению специалистов, себя не оправдала в полной мере, поскольку была неподготовленной. Поэтому летом доля украинцев, которые получали льготы на оплату коммуналки наличными, потеряют такую возможность в дальнейшем. По словам эксперта Андрея Никончука, также, получив дополнительные средства к пенсиям (субсидии наличными выплачивали вместе с пенсиями) субсидианты не разобрались, что это за выплаты, и потратили их не по назначению.

"В итоге вместо того, чтобы стимулировать экономию потребления энергоресурсов, власть получила около 25% должников-субсидиантов, и теперь непонятно, как с них взыскать долги", – анализирует Никончук.

Субсидии в Украине 2019 могут отменить для должников – все подробности (иллюстративное фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН)

Он считает, что если бы монетизация проводилась без выплаты наличных денег, результат был бы намного эффективнее.

"Если бы вводили монетизацию, как изначально планировалось, то есть без возможности выдавать наличные на руки до конца отопительного сезона – а это соблазнительно большие суммы, в 3-4 раза большие, чем субсидии летом, – то результат был бы совсем другой", — говорит специалист.

Позитив, по его мнению, в том, что люди поняли: появится задолженность — льгот больше не видеть. А также, должникам дали еще один шанс, пообещав назначить им скидку от государства на оплату коммуналки, но уже в безналичной форме.

Напомним, что ранее мы писали о введении новых правил получения госвыплат.

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До этого РБК-Украина сообщало, что в Украине увеличилось количество получателей субсидий.