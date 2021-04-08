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Украинцев ждет еще одна медицинская услуга: нужно только направление

Автор: Людмила Жукова

С 1 июля 2021 года украинцев ждет еще одна бесплатная медицинская услуга. Чтобы ею воспользоваться нужно будет только направление от врача. Речь идет о пакете услуг для лечения психических заболеваний.

Об этом сообщили на брифинге Национальной службы здоровья Украины.

"С 1 июля начнет действовать новый пакет "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами" Эта услуга приблизит психиатрическую помощи к пациенту. Он сможет получить ее на дому после завершения острого течения болезни", - сказано в сообщении.

Мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленного в сотрудничестве с пациентом.

Чтобы получить такую помощь, необходимо иметь направление от врача, с которыми подписана декларация или от психиатра.

Бесплатными для пациента будут: психиатрическое освидетельствование и помощь; индивидуальный план лечения и реабилитации; проведение психодиагностических тестов; контроль за состоянием, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Родственники пациента могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

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