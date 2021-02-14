ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти услуги стоматологов для украинцев будут бесплатными: полный список

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 10:32
Эти услуги стоматологов для украинцев будут бесплатными: полный список Эти стоматологические услуги будут в Украине бесплатными (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Стоматологические услуги в Украине не входят в обязательный бесплатный гарантированный пакет. Протезирование, брекеты и другие сложные процедуры украинцам придется оплачивать из собственного кармана. Но есть услуги, которые обязаны оказать бесплатно.

Как сообщили в НСЗУ, ургентная помощь в стоматологии будет бесплатная для взрослых и детей. Что именно будет входить в пакет, сообщается на странице НСЗУ в Facebook.

В ведомстве отметили, что в условиях крайне ограниченного финансирования системы здравоохранения, самым эффективным в сфере стоматологии является расходование ресурсов только на необходимые услуги. Кроме того, в НСЗУ объяснили, что стоматология является одной из самых дорогих сфер медицины и проблемы, которые связаны с лечением органов рта, не являются угрожающими для жизни. Бесплатными для украинцев будут только ургентные услуги.

  • Снятие острой боли и лечение состояний, которые угрожают жизни
  • Пульпит
  • Перелом зуба
  • Невралгия тройного нерва
  • Химический ожог слизистой рта
  • Слюнокаменная болезнь
  • Карбункул
  • Фурункул
  • Травмы мягких тканей челюстно-лицевой области

Также в бесплатный пакет будет входить и плановая детская стоматология, так как она может предотвратить ухудшение общего здоровья в будущем.

"В Программе медицинских гарантий в этом году стоматологическая помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать: ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям; проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи; плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования", - сказано в сообщении НСЗУ.

Такие сложные стоматологические операции, как протезирование, брекеты и другие дорогие услуги – в пакет входить не будут.

Напомним, ранее мы писали о том, кто получит вакцину от COVID-19 бесплатно.

А также рассказывали о том, какие медицинские услуги для пациентов с коронавирусом бесплатны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь стоматология стоматолог бесплатная помощь бесплатно
LITE
Украину накроет антициклоном: где будут самые лютые морозы
Украину накроет антициклоном: где будут самые лютые морозы