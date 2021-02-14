Эти услуги стоматологов для украинцев будут бесплатными: полный список
Стоматологические услуги в Украине не входят в обязательный бесплатный гарантированный пакет. Протезирование, брекеты и другие сложные процедуры украинцам придется оплачивать из собственного кармана. Но есть услуги, которые обязаны оказать бесплатно.
Как сообщили в НСЗУ, ургентная помощь в стоматологии будет бесплатная для взрослых и детей. Что именно будет входить в пакет, сообщается на странице НСЗУ в Facebook.
В ведомстве отметили, что в условиях крайне ограниченного финансирования системы здравоохранения, самым эффективным в сфере стоматологии является расходование ресурсов только на необходимые услуги. Кроме того, в НСЗУ объяснили, что стоматология является одной из самых дорогих сфер медицины и проблемы, которые связаны с лечением органов рта, не являются угрожающими для жизни. Бесплатными для украинцев будут только ургентные услуги.
- Снятие острой боли и лечение состояний, которые угрожают жизни
- Пульпит
- Перелом зуба
- Невралгия тройного нерва
- Химический ожог слизистой рта
- Слюнокаменная болезнь
- Карбункул
- Фурункул
- Травмы мягких тканей челюстно-лицевой области
Также в бесплатный пакет будет входить и плановая детская стоматология, так как она может предотвратить ухудшение общего здоровья в будущем.
"В Программе медицинских гарантий в этом году стоматологическая помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать: ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям; проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи; плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования", - сказано в сообщении НСЗУ.
Такие сложные стоматологические операции, как протезирование, брекеты и другие дорогие услуги – в пакет входить не будут.
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