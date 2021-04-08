Українців чекає ще одна медична послуга: потрібно тільки направлення

"З 1 липня почне діяти новий пакет "Психіатрична допомога, що надається мобільними мультидисциплінарними командами" Ця послуга наблизить психіатричну допомогу до пацієнта. Він зможе отримати її вдома після завершення гострого перебігу хвороби", - сказано в повідомленні.

Мобільна мультидисциплінарна команда буде виїжджати до пацієнта та надавати йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом.

Щоб отримати таку допомогу, необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписано декларацію або від психіатра.

Безкоштовними для пацієнта будуть: психіатричний огляд і допомога; індивідуальний план лікування та реабілітації; проведення психодіагностичних тестів; контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Родичі пацієнта можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать техніці самодопомоги і методам психологічної підтримки.