Украинцев ждет дождливый уик-энд с комфортной температурой, но затем погода изменится

Погода в Украине на выходных, 16 и 17 октября, будет с периодическими осадками в некоторых регионах, а температура воздуха останется довольно комфортной, и ночные морозы ожидаются только местами и редко. Впрочем, уже с начала следующей недели намечается тенденция к похолоданию.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Gismeteo .

Какая погода будет на уик-энд в Украине мы расскажем на примере областных центров в разных точках страны, охватывающих центральные, северные и южные, западные и восточные регионы.

В Киеве в субботу и воскресенье столбики термометров покажут днем около +11... +13 градусов, а в понедельник будет уже +9. Ночью будет +4... +6 градусов. Дожди в столице пройдут 16 и 18 октября, а 17-го будет пасмурно.

Во Львове 16-17 октября будет облачно с прояснением, без осадков. В субботу температура воздуха днем до +12 градусов и ночью +2 градуса, в воскресенье до +9 и около +5 соответственно, в понедельник - без существенных синоптических изменений (+11 днем и +3 ночью).

В Днепре дождь ожидается в воскресенье, а в субботу будет преимущественно пасмурно. Днем 16 октября воздух прогреется до +15 градусов, а ночью будет +7, 17 октября термометры покажут +13... +9 в течение суток.

В Харькове дождь пройдет в ночь на воскресенье. На выходных днем температура воздуха составит +14... +15 градусов, а вот ночью разрыв будет существеннее: +3... +9 градусов 16 и 17 октября. В понедельник днем похолодает до +10 в дневное время.

В Одессе осадки будут вечером в субботу и днем в воскресенье. 16 октября термометры днем покажут до +13 градусов, ночью останутся на том же показателе. 17 октября в течение суток ожидается +10... +14 градусов.

В Херсоне небольшой дождь будет в воскресенье, а температура воздуха на выходных составит +9... +17 градусов в течение суток.

В Черкассах выходные "подарят" ночной мороз -1 градус (в субботу), но уже в воскресенье в темное время суток ожидается до +9 градусов. В дневное время прогнозируется +11 градусов. Будет пасмурно и без осадков.

В Луганске несильные дожди пройдут ночью в субботу и днем в воскресенье. 16-17 октября температура воздуха в дневное время составит около +13... +16 градусов, в ночное ожидается +5... +7 градусов.

В Ужгороде на выходных будет ясно и сухо. Столбики термометров в субботу покажут максимум +15 градусов днем, в ночью +2 градусов, в воскресенье прогнозируется днем до +13, ночью до +6.

В Запорожье будет преимущественно пасмурно, дожди на выходных не ожидаются. Термометры покажут 16-17 октября днем до +16... +17, и ночью до +8... +9 градусов. В понедельник дневная температура немного снизится (+12 градусов максимум).

В Луцке - без дождей, пасмурно. 16 октября температура воздуха составит днем до +11 градусов, ночью до +4 градусов. 17 октября в течение суток будет +7... +9 градусов.

В Чернигове осадки прогнозируются в воскресенье. 16 октября температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью +3 градусов, 17 октября ожидается +11 и +7 соответственно. Следующая неделя начнется с осадками и похолоданием днем до +9 градусов.