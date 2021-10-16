Українців чекає дощовий уїк-енд з комфортною температурою, але потім погода зміниться

Погода в Україні на вихідних, 16 і 17 жовтня, буде з періодичними опадами в деяких регіонах, а температура повітря залишиться досить комфортною, і нічні морози очікуються тільки місцями та рідко. Втім, вже з початку наступного тижня намічається тенденція до похолодання.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Gismeteo .

Яка погода буде на уїк-енд в Україні ми розповімо на прикладі обласних центрів у різних точках країни, що охоплюють центральні, північні та південні, західні та східні регіони.

У Києві в суботу та неділю стовпчики термометрів покажуть вдень близько +11... +13 градусів, а в понеділок буде вже +9. Вночі буде +4... + 6 градусів. Дощі в столиці пройдуть 16 і 18 жовтня, а 17-го буде похмуро.

У Львові 16-17 жовтня буде хмарно з проясненням, без опадів. У суботу температура повітря вдень до +12 градусів і вночі +2 градуси, в неділю до +9 і близько +5 відповідно, в понеділок - без істотних синоптичних змін (+11 вдень і +3 вночі).

У Дніпрі дощ очікується в неділю, а в суботу буде переважно похмуро. Вдень 16 жовтня повітря прогріється до +15 градусів, а вночі буде +7, 17 жовтня термометри покажуть +13... +9 протягом доби.

У Харкові дощ пройде в ніч проти неділі. На вихідних вдень температура повітря становитиме +14... +15 градусів, а ось вночі розрив буде істотніше: +3... +9 градусів 16 і 17 жовтня. У понеділок вдень похолодає до +10 в денний час.

В Одесі опади будуть ввечері в суботу і вдень у неділю. 16 жовтня термометри вдень покажуть до +13 градусів, вночі залишаться на тому ж показнику. 17 жовтня протягом доби очікується +10... +14 градусів.

У Херсоні невеликий дощ буде в неділю, а температура повітря на вихідних складе +9... +17 градусів протягом доби.

У Черкасах вихідні "подарують" нічний мороз -1 градус (у суботу), але вже в неділю в темний час доби очікується до +9 градусів. У денний час прогнозується +11 градусів. Буде похмуро і без опадів.

У Луганську несильні дощі пройдуть вночі в суботу і вдень у неділю. 16-17 жовтня температура повітря в денний час складе близько +13... +16 градусів, у нічний очікується +5... +7 градусів.

В Ужгороді на вихідних буде ясно і сухо. Стовпчики термометрів у суботу покажуть максимум +15 градусів вдень, вночі +2 градусів, у неділю прогнозується вдень до +13, вночі до +6.

У Запоріжжі буде переважно похмуро, дощі на вихідних не очікуються. Термометри покажуть 16-17 жовтня вдень до +16... +17, і вночі до +8... +9 градусів. У понеділок денна температура трохи знизиться (+12 градусів максимум).

У Луцьку - без дощів, похмуро. 16 жовтня температура повітря становитиме вдень до +11 градусів, вночі до +4 градусів. 17 жовтня протягом доби буде +7... +9 градусів.

У Чернігові опади прогнозуються в неділю. 16 жовтня температура повітря вдень становитиме +13 градусів, вночі +3 градусів, 17 жовтня очікується +11 та +7 відповідно. Наступний тиждень почнеться з опадами та похолоданням вдень до +9 градусів.