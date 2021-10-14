ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украину вернется 20-градусное потепление: названа дата

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 20:30
В Украину вернется 20-градусное потепление: названа дата Фото: Погода в Украине принесет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится с приходом потепления. Синоптики обещают потепление до +20 градусов днем, и +13-ти ночью.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие десять дней, а также подробный прогноз на завтра - читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, к концу следующей недели (21-23 октября) в страну придет потепление до +17+20 градусов днем, ночи также ожидаются теплыми, +9+13 градусов.

Пока же будет довольно прохладная погода (+9+13 днем, ночью возможны заморозки), а в начале следующей недели станет больше дождей.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова

В Украину вернется 20-градусное потепление: названа датаВ Украину вернется 20-градусное потепление: названа датаВ Украину вернется 20-градусное потепление: названа датаВ Украину вернется 20-градусное потепление: названа датаВ Украину вернется 20-градусное потепление: названа дата

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Что будет с погодой завтра

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют заморозки ночью, умеренное тепло днем, но осадки не предвидятся.

Температура по стране днем +11+15, в Крыму - до +17 градусов. Ночью +1+4, на западе заморозки до -3 градусов, а на юге ночью теплее, +4+9.

В Украину вернется 20-градусное потепление: названа дата

Скрин: Погода в Украине 15 октября (meteo.gov.ua)

Ранее украинцев предупредили об облаке смога, которое распространяется по стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы