В Украину вернется 20-градусное потепление: названа дата

Погода в Украине вскоре изменится с приходом потепления. Синоптики обещают потепление до +20 градусов днем, и +13-ти ночью.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие десять дней, а также подробный прогноз на завтра - читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, к концу следующей недели (21-23 октября) в страну придет потепление до +17+20 градусов днем, ночи также ожидаются теплыми, +9+13 градусов.

Пока же будет довольно прохладная погода (+9+13 днем, ночью возможны заморозки), а в начале следующей недели станет больше дождей.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Что будет с погодой завтра

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют заморозки ночью, умеренное тепло днем, но осадки не предвидятся.

Температура по стране днем +11+15, в Крыму - до +17 градусов. Ночью +1+4, на западе заморозки до -3 градусов, а на юге ночью теплее, +4+9.

Скрин: Погода в Украине 15 октября (meteo.gov.ua)