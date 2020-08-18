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Украинцев заставят обменять старые бумажные паспорта: сколько это будет стоить

Автор: Людмила Жукова

Паспорта в форме книжечки выходят из обращения

В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта старого образца на новые пластиковые документы. Кабинет министров Украины подает в Верховную Раду законопроект об отмене бумажных паспортов гражданина Украины и замены их на пластиковые.

Как указано в законопроекте "Про паспорт гражданина Украины в форме книжечки", требовать от граждан срочно сдать бумажные паспорта не будут, однако будут установлены новые сроки выдачи для тех, что уже выданы и некоторым категориям будут обменивать паспорта на пластиковые обязательно.

Вклеивать фото в паспорт больше украинцы не будут. Кабмин хочет, чтобы у всех были пластиковые ID-карты. Лишать бумажных книжек будут постепенно: в 25 и 45 лет. Это утвердят законом. Если его примут, то все бумажные паспорта в форме книжечки иметь срок действия. Когда он закончится, надо будет оформить пластик.

Сейчас стоит ID-карта на замену паспорта образца 1994 года 745 гривен. За срочность придется заплатить еще 113 гривен. Об этом сообщает ТСН.

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Новые паспорта придется делать всем, кому исполнилось 25 и 45 лет.

Далее новая ID-карта обновляется каждые десять лет. Бессрочными бумажные паспорта будут только у тех, кто успел вклеить фото в 45 лет еще до принятия нового закона.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить и оплатить новые штрафы за нарушение ПДД в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украине хотят привязать к паспорту обязательную электронную почту.

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