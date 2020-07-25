Украинцам к паспорту хотят привязать электронную почту: о чем новый законопроект

Украинцам хотят привязать к паспорту электронную почту (Коллаж РБК-Украина)

Депутат предлагает при оформлении паспорта регистрировать сразу новый почтовый ящик

В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект, согласно которому все украинцы при получении паспорта будут получать официальную электронную почту. Такой электронный ящик депутат предлагает использовать для любых уведомлений и сообщений, например, для писем из суда или исполнительной службы.

В законопроекте, который зарегистрировал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, указано, что электронная почта будет регистрироваться автоматически (или по желанию). Все официальные уведомления, отправленные на такой ящик, будут считаться автоматически полученными уже по факту отправления. Детали сообщили на сайте OBOZREVATEL.

Автор законопроекта отмечает, что регистрация почтового ящика может быть автоматической, с "молчаливого согласия". В анкету впишут норму, согласно которой украинец при оформлении паспорта не возражает против обработки своих персональных данных и создания нового почтового ящика. При получении паспорта он будет получать также и данные о новой электронной почте.

При обмене паспорта такая процедура будет выполняться только по желанию граждан Украины. То есть, официально отказаться возможность будет. Юристы отмечают, что на данный момент в формах есть пункт об обработке персональных данных и есть возможность согласиться или отказаться.

"Но, если вы попробуете отказаться от обработки персональных данных, чаще всего вашу анкету, заявление, просто не примут", - рассказал юрист Александр Плахотнюк.

В законопроекте о присвоении электронной почты говорится о том, что все официальные письма, которые будут отправлены на новый ящик, будут автоматически считаться официально доставленными.

"Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными без дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное", - говорится в тексте документа.

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