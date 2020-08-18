Українців змусять обміняти старі паперові паспорти: скільки це буде коштувати

В Україні незабаром все громадяни повинні будуть поміняти паспорта старого зразка на нові пластикові документи. Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроект про скасування паперових паспортів громадянина України і заміни їх на пластикові.

Як зазначено в законопроекті "Про паспорт громадянина України у формі книжечки", вимагати від громадян терміново здати паперові паспорти не будуть, проте будуть встановлені нові терміни видачі для тих, що вже видані і деяким категоріям будуть обмінювати паспорти на пластикові обов'язково.

Вклеювати фото в паспорт більше українці не будуть. Кабмін хоче, щоб у всіх були пластикові ID-карти. Позбавляти паперових книжок будуть поступово: в 25 і 45 років. Це затвердять законом. Якщо його приймуть, то все паперові паспорти в формі книжечки мати термін дії. Коли він закінчиться, треба буде оформити пластик.

Зараз коштує ID-карта на заміну паспорта зразка 1994 року 745 гривень. За терміновість доведеться заплатити ще 113 гривень. Про це повідомляє ТСН.

Нові паспорти доведеться робити всім, кому виповнилося 25 і 45 років.

Далі нова ID-карта оновлюється кожні десять років. Безстроковими паперові паспорти будуть тільки у тих, хто встиг вклеїти фото в 45 років ще до прийняття нового закону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перевірити і оплатити нові штрафи за порушення ПДР в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні хочуть прив'язати до паспорту обов'язкову електронну пошту.