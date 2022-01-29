UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев заставят доплатить за газ за прошлые годы: важное объяснение

Автор: Татьяна Самарук

В Украине облгазы могут требовать доплатить за газ за прошлые годы. В частности, речь идет о доначисленном газе в платежках из-за "температурных коэффициентов".

Об этом сообщает Napensii.

Почему украинцы должны доплачивать

Так, облгазам на законных основаниях разрешено взыскивать такую задолженность.

Отмечается, что с декабря 2015 года, когда законодательно было закреплено, газовики указывали сумму доплаты за "приведение объема топлива к стандартным условиям измерения".

Согласно стандартным условиям поставки газа, температура воздуха: + 20 градусов, атмосферное давление - 760 мм ртутного столбика. А вот именно дисбаланс возникает в разное время года: в зимний газ сжимается, а летом расширяется.

Поэтому стали корректировать объем газа, а именно для этого показания счетчика стали умножать на определенный коэффициент (от 0,97 до 1,08) в зависимости от месяца. К тому же зимой он больше, а летом - меньше.

Кроме того, Нацкомиссия по тарифам запрещала соответствующие доначисления по коэффициенту, потому, что перепады температур уже учтены в тарифах.

Потребители такие долги пытались опротестовать в судебном порядке, однако суды становились на сторону газовиков.

Отметим, что в ноябре прошлого года решение не в пользу потребителей утвердил Верховный Суд. Он определил температурные коэффициенты законными.

Ранее мы сообщали, сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году.

Также мы писали, что Украина сократила потребление газа подорожавший более чем на 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ