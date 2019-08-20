Всех украинцев заставят декларировать доходы и расходы: что это значит

Декларация доходов в Украине станет обязательной для всех украинцев (коллаж: РБК-Украина)

Налоговая реформа в Украине предусматривает полную отчетность

В Украине планируют провести налоговую реформу - украинцев обяжут декларировать абсолютно все свои доходы и расходы. Причем, налог на теневое, незадекларированное, имущество будет колебаться в пределах 5-9 процентов, в зависимости от того, где хранится капитал - в пределах страны или за границей.

Таким образом власть хочет заставить теневые доходы работать на экономику страны. А взамен предлагается снятие ответственности за незадекларированные доходы.

Причем, если с 2020 года декларирование теневых оборотов станет обязательным для предпринимателей, то с 2022 - для всех украинцев без исключения.

Декларация доходов в Украине станет обязательной для всех украинцев (фото: РБК-Украина)

Эксперты утверждают, что такое нововведение вызовет протесты среди предпринимателей, привыкших занижать свои доходы, пишет Сегодня.

Предприниматели смогут избежать ответственности за сокрытие доходов, но за это им придется заплатить 5% налога от суммы, превышающей задекларированный доход ранее.

Также станет обязательным показать наличие капитала в неденежных формах, имеющегося за пределами страны (акции, недвижимость). За него нужно будет положить в госказну 9% налога.

Стоит отметить, что "отвертеться" от уплаты налога на заграничный капитал не удастся, так как вместе с этим законом будет подан законопроект о присоединении Украины к международной системе BEPS. Она позволяет странам обмениваться налоговой информацией.

Какие льготы предусматривает законопроект

Посемейное декларирование доходов. Если в семье есть льготники - дети, нетрудоспособные лица, то ставка налога снизится.

А при продаже квартиры налог возьмут не со всей суммы, а только с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Налоговая льгота распространяется и на сумму, потраченную на покупку путевки на отдых в Украине.

Декларация доходов в Украине станет обязательной для всех украинцев (фото: РБК-Украина)

Также известно, что закон будет распространяться лишь на деньги, заработанные после вступления закона в силу. Ведь все капиталы, по происхождению которых не открыты уголовные дела, в Украине являются легальными.

Отметим, что физические лица, согласно украинскому законодательству не должны доказывать легитимность своего имущества.

Экономист Александра Охрименко, говорит, что эту "налоговую амнистию" хотели внедрить еще с 2015 года. Но если все же в 2020 году она начнет действовать, то в первую очередь пострадают "предприниматели-упрощенцы".

"Сейчас они в большинстве показывают в декларациях копеечные доходы, и не отчитываются о расходах. Поэтому могут быть протесты", - говорит эксперт.

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