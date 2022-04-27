Для украинцев запускают "цифровой чемодан": что это, и кто получит помощь

В Украине вводится новый проект под названием "цифровой (мобильный) чемодан". Такие услуги будут предоставляться некоторым категориям людей.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
"Цифровой чемодан" - это удаленное подразделение или передвижное рабочее место администратора ЦПАУ (Центра предоставления административных услуг).
Благодаря портативному оборудованию все категории населения смогут получить админуслуги.
Администратор может предоставить услуги гражданам, которым трудно передвигаться, дома или в больнице.
Пока что в рамках пилотного проекта, "чемодан" будет доступен в пилотных общинах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.
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