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Для українців запускають "цифрову валізу": що це, і хто отримає допомогу

Фото: Що таке Цифрова валіза (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні запроваджується новий проект під назвою "цифрова (мобільна) валіза". Такі послуги будуть надаватися деяким категоріям людей.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Що таке "цифрова валіза"

"Цифрова валіза" - це віддалений підрозділ чи пересувне робоче місце адміністратора ЦНАП (Центру надання адміністративних послуг).

Завдяки портативному обладнанню усі категорії населення зможуть отримати адмінпослуги.

Адміністратор може надати послуги громадянам, яким важко пересуватись, вдома чи у лікарні.

Де працюватимуть "валізи"

Поки що в рамках пілотного проекту, валіза буде доступна в пілотних громадах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Луганської та Одеської областях.

Отримати послуги через мобільні цифрові валізи зможуть:

  • люди з інвалідністю,
  • люди старшого віку,
  • люди, які перебувають на лікуванні,
  • хто проживає у віддалених населених пунктах громади.

Раніше ми писали, як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни.

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Міністерство цифрової трансформації