Для українців запускають "цифрову валізу": що це, і хто отримає допомогу

В Україні запроваджується новий проект під назвою "цифрова (мобільна) валіза". Такі послуги будуть надаватися деяким категоріям людей.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
"Цифрова валіза" - це віддалений підрозділ чи пересувне робоче місце адміністратора ЦНАП (Центру надання адміністративних послуг).
Завдяки портативному обладнанню усі категорії населення зможуть отримати адмінпослуги.
Адміністратор може надати послуги громадянам, яким важко пересуватись, вдома чи у лікарні.
Поки що в рамках пілотного проекту, валіза буде доступна в пілотних громадах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Луганської та Одеської областях.
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