Украинцев "вытягивают" через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с неба

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а государственную границу закрывают 27 марта для всех. В связи с этим на многих пропускных пунктах и вокзалах образовались огромные очереди желающих успеть вернуться на родину.

Тысячи украинцев в Польше собрались на границе, и пограничники пошли на беспрецедентные меры - чтобы ускорить оформление граждан и разгрузить это направление было решено пропускать их через пешеходные передвижные пункты контроля.

В пресс-службе ГПС Украины опубликовали фото и видео, как происходит процесс.

"Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска "Краковец" организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке. Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Украинцы спешат вернуться из Польши до закрытия границы (Фото: dpsu.gov.ua)

Отмечается, что оформление граждан на вход в Украину началось в 17:00, и документы проверяют 7 сотрудников.

Кроме того, подключили и волонтеров. Совместно с ними, органами местной власти и спасателями ГСЧС организовали 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается, что подтянутся еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).

Видео: Пограничники пошли на беспрецедентные меры из-за очередей на границе с Польшей

Также появились фото спешащих вернуться в Украину до закрытия границы, снятые с воздуха. На кадрах видно, что рекомендованная дистанция в 1,5-2 метра, мягко говоря, не соблюдается.

По информации польского агентства PAP, на границу спешат более трех тысяч украинцев.

Очередь на украинско-польской границе (Фото: PAP/Darek Delmanowicz)

Отметим, что президент Владимир Зеленский вечером выступил с заявлением об обсервации в обязательном порядке около 17 тысч украинцев после возвращения из-за границы.

Глава государства добавил, что в случае необходимости правительство планирует использовать гостиницы как места для обсервации больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что Чехия - где также немало украинских заробитчан - не будет штрафовать граждан Украины за превышение разрешенного срока пребывания в стране из-за ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса.