UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У украинцев выманивают деньги, суля работу в Европе: от аферистов страдает каждый пятый

Автор: Владимир Костырин

На фоне роста безработицы из-за пандемии и ситуации с карантином в странах Европы, уровень которой достиг показателя в 7 - 15%, значительное количество украинцев пытаются отправиться на Запад на заработки с надеждой на высокие зарплаты, чем нередко пользуются аферисты.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника со ссылкой на данные социологического исследования, около 18% наших сограждан при поисках работы за границей лично сталкивались с мошенничеством при подготовке документов, то есть почти каждый пятый.

Так, недавно правоохранители разоблачили очередную схему аферистов, когда "рекрутеры" выманивали у украинцев деньги, суля заоблачные заработки в Британии, но в итоге просто "кидали".

Каким способом мошенники выкачивали средства у желающих стать трудовым мигрантом, объяснил один из опытных работников:

  • как правило, на большинство вопросов о трудоустройстве аферисты рисуют "сказочную картину" и супер условия
  • между тем называют дату и сумму, когда нужно переслать им деньги "за вакансию"...
  • ...и все. После отправки денег наступает тишина - вся ваша переписка удаляется, номер меняется и никуда дозвониться уже нельзя.

Хоть схема такая далеко не нова, но действует активно и поныне, и определенный процент желающих уехать в ЕС на заработки, к сожалению, пренебрегают тщательной проверкой компаний-рекрутеров, и принимают на веру лживые обещания.

В то же время эксперты обращают внимание, что порой уровень зарплаты для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанной оплаты труда за рубежом. Но только без риска потерять свои деньги и здоровье.

Видео: как аферисты выманивают деньги у украинцев "за вакансию", обещая трудоустройство в Европе

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские агентства по трудоустройству обманывают граждан, обещая работу в Швеции.

Также перед этим сообщалось, что мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Схемы мошенников