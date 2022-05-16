UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для украинцев во время войны появятся новые штрафы: за что строго накажут

Фото: В Украине могут появиться новые штрафы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине во время действия военного положения хотят ввести новые штрафы. Они будут касаться нарушения правил светомаскировки и пренебрежения комендантским часом. Также они затронут правила торговли лекарствами и алкоголя.

Соответствующий законопроект №7356 уже подан на рассмотрение парламента.

Какие админнарушения будут караться штрафом

  • Отпуск лекарств сверх установленных ограничений - от 1 700 до 5 100 гривен штрафа. При этом лекарства и выручка за них также будут конфискованы.
  • Продажа запрещенных алкогольных напитков и в запрещенное время суток - от 8 500 до 17 000 гривен.
  • За нарушение комендантского часа, а также за свет в окне во время комендантского часа - от 170 до 340 гривен.
  • Нарушение комендантского часа, совершенного в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) - штраф от 1700 до 3400 гривен.

В проекте закона определены процессуальные нормы по определению, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления и т. п.).

Также в законопроекте предлагается наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа применять к ним меры по административному задержанию.

Как мы ранее писали, в Украине хотят увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы, формы полиции и униформы работников других правоохранительных органов.

Напомним, в Украине приняли закон за оскорбление полицейских - какой можно получить штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
штраф