Для украинцев во время войны появятся новые штрафы: за что строго накажут

В Украине во время действия военного положения хотят ввести новые штрафы. Они будут касаться нарушения правил светомаскировки и пренебрежения комендантским часом. Также они затронут правила торговли лекарствами и алкоголя.
Соответствующий законопроект №7356 уже подан на рассмотрение парламента.
В проекте закона определены процессуальные нормы по определению, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления и т. п.).
Также в законопроекте предлагается наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа применять к ним меры по административному задержанию.
Как мы ранее писали, в Украине хотят увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы, формы полиции и униформы работников других правоохранительных органов.
Напомним, в Украине приняли закон за оскорбление полицейских - какой можно получить штраф.