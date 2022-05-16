Для украинцев во время войны появятся новые штрафы: за что строго накажут

В Украине во время действия военного положения хотят ввести новые штрафы. Они будут касаться нарушения правил светомаскировки и пренебрежения комендантским часом. Также они затронут правила торговли лекарствами и алкоголя.

Соответствующий законопроект №7356 уже подан на рассмотрение парламента.

Какие админнарушения будут караться штрафом

Отпуск лекарств сверх установленных ограничений - от 1 700 до 5 100 гривен штрафа. При этом лекарства и выручка за них также будут конфискованы.

При этом лекарства и выручка за них также будут конфискованы. Продажа запрещенных алкогольных напитков и в запрещенное время суток - от 8 500 до 17 000 гривен.

За нарушение комендантского часа, а также за свет в окне во время комендантского часа - от 170 до 340 гривен.

Нарушение комендантского часа, совершенного в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) - штраф от 1700 до 3400 гривен.

В проекте закона определены процессуальные нормы по определению, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления и т. п.).

Также в законопроекте предлагается наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа применять к ним меры по административному задержанию.