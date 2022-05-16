Для українців під час війни з'являться нові штрафи: за що суворо покарають

В Україні під час дії воєнного стану хочуть ввести нові штрафи. Вони стосуватимуться порушення правил світломаскування і нехтування комендантською годиною. Також вони торкнуться правил торгівлі ліками і алкоголю.
Відповідний законопроект № 7356 вже поданий на розгляд парламенту.
У проекті закону визначено процесуальні норми щодо визначення, хто складатиме протоколи про адміністративні правопорушення (Національна поліція, Державна прикордонна служба України, органи місцевого самоврядування тощо).
Також у законопроекті пропонується наділити поліцейських та посадових осіб Державної прикордонної служби України, у разі порушення громадянами комендантської години застосовувати до них заходи щодо адміністративного затримання.
Як ми раніше писали, в Україні хочуть збільшити штрафи за незаконне носіння військової форми, форми поліції та уніформи працівників інших правоохоронних органів.
Нагадаємо, в Україні прийняли закон за образу поліцейських - який можна отримати штраф.