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Для українців під час війни з'являться нові штрафи: за що суворо покарають

Фото: в Україні можуть з'явитися нові штрафи (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні під час дії воєнного стану хочуть ввести нові штрафи. Вони стосуватимуться порушення правил світломаскування і нехтування комендантською годиною. Також вони торкнуться правил торгівлі ліками і алкоголю.

Відповідний законопроект № 7356 вже поданий на розгляд парламенту.

Які адмінпорушення каратимуться штрафом

  • Продаж ліків понад встановлені обмеження - від 1 700 до 5 100 гривень штрафу. При цьому ліки та виручка за них також будуть конфісковані.
  • Продаж заборонених алкогольних напоїв і в заборонений час доби - від 8 500 до 17 000 гривень.
  • За порушення комендантської години, а також за світло у вікні під час комендантської години - від 170 до 340 гривень.
  • Порушення комендантської години, вчиненого в межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону) - штраф від 1700 до 3400 гривень.

У проекті закону визначено процесуальні норми щодо визначення, хто складатиме протоколи про адміністративні правопорушення (Національна поліція, Державна прикордонна служба України, органи місцевого самоврядування тощо).

Також у законопроекті пропонується наділити поліцейських та посадових осіб Державної прикордонної служби України, у разі порушення громадянами комендантської години застосовувати до них заходи щодо адміністративного затримання.

Як ми раніше писали, в Україні хочуть збільшити штрафи за незаконне носіння військової форми, форми поліції та уніформи працівників інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Україні прийняли закон за образу поліцейських - який можна отримати штраф.

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