ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцев шокировал рисунок большого герба: лучше никакого, чем это

Автор: Владимир Костырин

В Украине приблизились к созданию большого Государственного Герба страны, и уже выбрали победителя конкурса на лучший эскиз этого важного символа. Однако одобренный 19 ноября членами жюри вариант вызвал в сети резкую негативную реакцию.

Украинцы в интернете раскритиковали представленный эскиз, который теперь планируют представить на утверждение в Верховную Раду. Так, юзеры указали на ряд спорных моментов в рисунке, а также призвали депутатов не голосовать за него.

Так, по словам главы Минкульта Александра Ткаченко, если нардепы поддержат такой выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен как Большой Государственный Герб.

Отмечается, что эскиз-победитель авторства Алексея Кохана содержит обязательные для большого Государственного Герба элементы: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб (Тризуб).

Самые читаемые новости

Эскиз-победитель конкурса большого Государственного Герба Украины (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Публикация в сети такого эскиза собрала массу гневных комментариев: люди увидели в нем и шароварщину, и упрекнули в неправильном расположении персонажей, напомнили о принципе "не навреди", а также отметили, что вообще необходимости в утверждении большого Государственного Герба нет, и достаточно одного любимого Малого - тризуба.

  • Вы же это не серьезно, правда?
  • Многословный. Надеюсь что использоваться будет преимущественно малый.
  • Надеюсь, парламент это не утвердит
  • Это очень плохо, лишенное как мысли, так и художественного вкуса...
  • Зачем этот большой герб, когда у нас уже есть адекватный Тризуб? Норма о "Большом гербе Украины" попала в Конституцию, чтобы переломить сопротивление коммунистов против Тризуба.
  • С канонической точки зрения Архангел должно быть сверху на хоругви, а не держать щит. А вот казак должен держать щит... Не может Архангел стоять под казаком, это явления совершенно различной природы и "разных миров"

фото: скрин комментария facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

  • Салат гербовый
  • ОМГ, что это?
  • Ожидал большего. Считаю, что это как раз тот случай, когда лучше руководствоваться принципом "не навреди". Герб навсегда, а посему турборежим только вреден.
  • Опоздали с этим дизайном лет на 250... Лучше никакого герба, чем это
  • Шароварщина forever
  • Не надо, очень прошу. Оставьте малый герб, и все. Он прекрасный и лаконичный.

Ранее сообщалось, что с эмблем ВСУ убрали Герб Украины, и теперь эмблемы на воротнике и беретных знаках выглядят по другому.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины конкурссимволикагерб