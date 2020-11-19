Украинцев шокировал рисунок большого герба: лучше никакого, чем это

В Украине приблизились к созданию большого Государственного Герба страны, и уже выбрали победителя конкурса на лучший эскиз этого важного символа. Однако одобренный 19 ноября членами жюри вариант вызвал в сети резкую негативную реакцию.

Украинцы в интернете раскритиковали представленный эскиз, который теперь планируют представить на утверждение в Верховную Раду. Так, юзеры указали на ряд спорных моментов в рисунке, а также призвали депутатов не голосовать за него.

Так, по словам главы Минкульта Александра Ткаченко, если нардепы поддержат такой выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен как Большой Государственный Герб.

Отмечается, что эскиз-победитель авторства Алексея Кохана содержит обязательные для большого Государственного Герба элементы: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб (Тризуб).

Эскиз-победитель конкурса большого Государственного Герба Украины (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Публикация в сети такого эскиза собрала массу гневных комментариев: люди увидели в нем и шароварщину, и упрекнули в неправильном расположении персонажей, напомнили о принципе "не навреди", а также отметили, что вообще необходимости в утверждении большого Государственного Герба нет, и достаточно одного любимого Малого - тризуба.

Вы же это не серьезно, правда?

Многословный. Надеюсь что использоваться будет преимущественно малый.

Надеюсь, парламент это не утвердит

Это очень плохо, лишенное как мысли, так и художественного вкуса...

Зачем этот большой герб, когда у нас уже есть адекватный Тризуб? Норма о "Большом гербе Украины" попала в Конституцию, чтобы переломить сопротивление коммунистов против Тризуба.

С канонической точки зрения Архангел должно быть сверху на хоругви, а не держать щит. А вот казак должен держать щит... Не может Архангел стоять под казаком, это явления совершенно различной природы и "разных миров"

фото: скрин комментария facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Салат гербовый

ОМГ, что это?

Ожидал большего. Считаю, что это как раз тот случай, когда лучше руководствоваться принципом "не навреди". Герб навсегда, а посему турборежим только вреден.

Опоздали с этим дизайном лет на 250... Лучше никакого герба, чем это

Шароварщина forever

Не надо, очень прошу. Оставьте малый герб, и все. Он прекрасный и лаконичный.

Ранее сообщалось, что с эмблем ВСУ убрали Герб Украины, и теперь эмблемы на воротнике и беретных знаках выглядят по другому.