Українців шокував малюнок великого герба: краще ніякого, ніж оце

В Україні наблизилися до створення великого Державного Герба країни, і вже обрали переможця конкурсу на найкращий ескіз цього важливого символу. Однак схвалений 19 листопада членами журі варіант викликав у мережі різку негативну реакцію.

Українці в інтернеті розкритикували представлений ескіз, який тепер планують подати на затвердження до Верховної Ради. Так, юзери вказали на низку суперечливих моментів у малюнку, а також закликали депутатів не голосувати за нього.

Так, за словами глави Мінкульту Олександра Ткаченка, якщо нардепи підтримають такий вибір конституційною більшістю - відповідний ескіз буде офіційно оформлений як Великий Державний Герб.

Зазначається, що ескіз-переможець авторства Олексія Кохана містить обов'язкові для великого Державного Герба елементи: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знак Княжої Держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб (Тризуб).

Ескіз-переможець конкурсу великого Державного Герба України (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Публікація в мережі такого ескізу зібрала масу гнівних коментарів: люди побачили в ньому і шароварщину, і дорікнули в неправильному розташуванні персонажів, нагадали про принцип "не нашкодь", а також зазначили, що взагалі необхідності затвердження великого Державного Герба немає, і досить одного улюбленого Малого - тризуба.

Ви ж це не серйозно, правда?

Багатослівний. Сподіваюся що буде використовуватися переважно малий.

Сподіваюся, парламент це не затвердить

Це дуже погано, позбавлене як думки, так і художнього смаку...

Навіщо цей великий герб, коли у нас вже є адекватний Тризуб? Норма про "Великий герб України" потрапила до Конституції, щоб зламати опір комуністів проти Тризуба.

З канонічної точки зору Архангел має бути зверху на корогви, а не тримати щит. А от козак повинен тримати щит... Не може Архангел стояти під козаком, це явища абсолютно різної природи і "різних світів"

фото: скрін коментаря facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Салат гербовий

ОМГ, що це?

Очікував більшого. Вважаю, що це якраз той випадок, коли краще керуватися принципом "не нашкодь". Герб назавжди, а відтак турборежим тільки шкідливий.

Запізнилися з цим дизайном років на 250... Краще ніякого герба, ніж оце

Шароварщина forever

Не треба, дуже прошу. Залиште малий герб, і все. Він прекрасний і лаконічний.

Раніше повідомлялося, що з емблем ЗСУ прибрали Герб України, і тепер емблеми на комірі та беретних знаках виглядають по іншому.