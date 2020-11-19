Українців шокував малюнок великого герба: краще ніякого, ніж оце

В Україні наблизилися до створення великого Державного Герба країни, і вже обрали переможця конкурсу на найкращий ескіз цього важливого символу. Однак схвалений 19 листопада членами журі варіант викликав у мережі різку негативну реакцію.
Українці в інтернеті розкритикували представлений ескіз, який тепер планують подати на затвердження до Верховної Ради. Так, юзери вказали на низку суперечливих моментів у малюнку, а також закликали депутатів не голосувати за нього.
Так, за словами глави Мінкульту Олександра Ткаченка, якщо нардепи підтримають такий вибір конституційною більшістю - відповідний ескіз буде офіційно оформлений як Великий Державний Герб.
Зазначається, що ескіз-переможець авторства Олексія Кохана містить обов'язкові для великого Державного Герба елементи: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знак Княжої Держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб (Тризуб).
Ескіз-переможець конкурсу великого Державного Герба України (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)
Публікація в мережі такого ескізу зібрала масу гнівних коментарів: люди побачили в ньому і шароварщину, і дорікнули в неправильному розташуванні персонажів, нагадали про принцип "не нашкодь", а також зазначили, що взагалі необхідності затвердження великого Державного Герба немає, і досить одного улюбленого Малого - тризуба.
фото: скрін коментаря facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Раніше повідомлялося, що з емблем ЗСУ прибрали Герб України, і тепер емблеми на комірі та беретних знаках виглядають по іншому.