Як українців "розводять" на гроші коханці-шахраї: що треба знати

Зараз все частіше у мережі можна зустріти коханця-шахрая. Спочатку вони зізнаються, що ви їм подобаєтесь, а потім вимагають гроші. Щоб не стати жертвою афериста, потрібно знати кілька важливих правил.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Як працює схема

Зокрема, із журналісткою Юлією Дячук сталася неприємна ситуація. Пів року тому вона пережила важке розлучення зі своїм чоловіком і на нові стосунки аж ніяк не розраховувала. Однак, раптом їй написав привабливий американець

"Він мені написав в месенджер "Hello beautiful". Він залив у вуха все, що хочуть жінки чути від чоловіків", - розповіла дівчина.

Однак, вже через два дні спілкування дівчина помітила дещо незвичне. Хлопець дуже швидко признався у коханні. Дівчина це сприйняла не серйозно та одразу віджартувалася, але шахрай відступати не хотів.

Прозріла дівчина, коли разом із коханням з'явились натяки на гроші

"Він сказав, що його мама потрапила в лікарню, раптово. А ти ж так схожа на мою маму", - сказала вона.

Дівчині допомогла подруга, яку найбільше здивувала, що за два тижні вони навіть не спілкувались через телефон.

Що каже психолог

Шахраї коханці діють в інтернеті лише за однією схемою, каже психолог Ольга Величко.

Спочатку, вони із жертви роблять королеву. Вони розповідають, що дівчина особлива і вони її кохають.

Далі показують, що ви дуже схожі. Після цього вони зникають з життя.

"Вони це роблять спеціально щоб жінка відчула, як це коли вона не отримує уваги. Тобто тебе дуже сильно люблять, а потім кидають. Все це, щоб показати, як тобі може бути погано, коли немає моєї уваги", - каже фахівець.

Після цього вони просять гроші. Ця схема є найпоширенішою, тому важливо бути обачними.