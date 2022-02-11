Мошенники обманули украинцев при онлайн-шопинге на пол миллиарда: запомните эти схемы

В Украине мошенники, учитывая рост спроса на онлайн-шопинг, оттачивают схемы обмана и придумывают новые, умудрились вдвое нарастить объемы своего "заработка" на покупателях в интернете. Так, люди за прошлый год потеряли от действий аферистов почти пол миллиарда гривен!

С какими методами "развода" сталкиваются украинцы, делая покупки онлайн, и как обезопасить себя от мошенников - читайте в материале ниже.

Сколько мошенники украли у онлайн-покупателей

Отметим, что по данным CBR, в Украине около 11 миллионов человек (в возрасте от 16 лет и старше) совершают покупки в интернете. При этом в Ассоциации ЕМА приводят тревожные данные об увеличении в 2 раза показателей "дохода" аферистов в 2021 году по сравнению с 2020-м.

Были подсчитаны потери граждан, ставших в сети жертвами мошенников, которые использовали методы социальной инженерии: 736,6 миллиона гривен за два года пандемии, в том числе 484,6 миллиона гривен - за прошлый год. Средний "чек потерь" составляет 4 750 гривен.

Администрация популярного сайта бесплатных объявлений OLX провела опрос среди пользователей ресурса, и результаты показали, что летом 2021 года количество украинцев, которые столкнулись с мошенничеством во время онлайн-шопинга, увеличилось с 22% до 45%.

На платформе добавили, что 61% людей, которые обратились в Службу поддержки OLX с жалобой на фишинг, не потеряли деньги, так как, в том числе, получили знания о правилах безопасности и благодаря своевременному обращению к специалистам.

Какие схемы используют мошенники в онлайн-шопинге

Предоплата

На платформе выставляют объявление несуществующего товара, часто по очень низкой цене или со скидкой. Потенциальный покупатель откликается на товар, и мошенник путем манипуляций и давления склоняет жертву к полной или частичной предоплате. Получив деньги на карточку, псевдо-продавец пропадает, не отправляя никакого товара.

В 2021 году на OLX было зафиксировано 6 тысяч обращений о просьбе предоплаты. Также применялась и новая схема, когда по предоплате обманывали продавцов: пользователь отправлял товар, но деньги не получал (около 200 случаев).

Фишинг

Целенаправленная атака на пользователя, который покупает или продает товары, заказывает услугу или доставку в онлайне. Мошенники притворяются продавцом или покупателем, входят в доверие, чтобы получить платежные данные (доступ к счету). Обычно общение проходит вне платформы, и аферисты пытаются отправить жертве в стороннем мессенджере ссылку на фишинговый сайт, который может визуально копировать платежную страницу любой компании или полностью быть сайтом-клоном известной платформы.

На чем попадаются: указывая в поддельной форме номер карты, срок ее действия, CVV, а иногда и баланс, жертва передает по сути свой счет под полный контроль мошеннику и теряет все свои средства или обзаводится кредитами.

В компании OLX говорят, что в течение 2021 года ежедневно фиксировалось около 30 обращений, связанных с фишингом. При этом стоит обратить внимание, что мошенники стали чаще обманывать продавцов вне платформы, и количество подобных обращений увеличилось в 6 раз.

Оплата поддельным чеком

Покупатель-мошенник отправляет за товаром курьера или таксиста и обещает перевести деньги на карту или через терминал. Перевод будто бы поступает с задержкой, и чтобы водитель не ждал, покупатель просит продавца отдать товар сразу, подтверждая перевод поддельным скрином, "квитанцией" из терминала пополнения или SMS от имени банка. В итоге продавец-жертва остается без товара и денег.

Получение заказа с доставкой по поддельным документам

Мошенник под видом продавца размещает товар и предлагает оформить покупку через услугу доставки. Затем отправляет пустую посылку на отделение покупателя и просит в соцсетях любого незнакомца срочно забрать отправление за небольшую плату. В итоге покупатель не получает обещанный товар, а деньги с его счета - списываются.

Безопасность в онлайн-шопинге: как не попасться на фишинг