Украинцев призывают не закрашивать метки, а закрывать их предметами

В Украине в городах диверсанты продолжают оставлять метки. Однако, их закрашивание совсем не помогает в обезвреживании.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Госспецсвязи".
Отмечается, что отметки все равно видны. Происходит это, когда просто наводить на них ультрафиолетом.
Также оккупанты начали оставлять новые метки. В частности, теперь они обматывают деревья светящимися лентами. При обнаружении - нужно сорвать и сообщить в полицию.
Украинцы должны искать другие способы для обезвреживания подозрительных пометок. В частности, нужно пытаться их сбить, чем-то прикрыть, залить грязью или взбивать.
Добавим, что важно использовать материал, который не будет просвечиваться. Это может быть:
Ранее мы сообщали, что Кіберполіція создала бота для сообщений о выявленных метки оккупантов.
Также мы писали, что жителей многоэтажек призывают срочно проверить крыши на наличие меток.