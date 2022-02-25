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Украинцев призывают не закрашивать метки, а закрывать их предметами

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Пятница 25 февраля 2022 20:32
Украинцев призывают не закрашивать метки, а закрывать их предметами Закраска меток в Украине не помогает (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в городах диверсанты продолжают оставлять метки. Однако, их закрашивание совсем не помогает в обезвреживании.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Госспецсвязи".

Отмечается, что отметки все равно видны. Происходит это, когда просто наводить на них ультрафиолетом.

Украинцев призывают не закрашивать метки, а закрывать их предметамиЗакраска меток не помогает (t.me/operativnoZSU)

Также оккупанты начали оставлять новые метки. В частности, теперь они обматывают деревья светящимися лентами. При обнаружении - нужно сорвать и сообщить в полицию.

Украинцев призывают не закрашивать метки, а закрывать их предметамиОккупанты оставляют новые метки (t.me/dsszzi_official)

Что делать для обезвреживания меток

Украинцы должны искать другие способы для обезвреживания подозрительных пометок. В частности, нужно пытаться их сбить, чем-то прикрыть, залить грязью или взбивать.

Добавим, что важно использовать материал, который не будет просвечиваться. Это может быть:

  • черная краска;
  • серебрянка;
  • фольга.

Ранее мы сообщали, что Кіберполіція создала бота для сообщений о выявленных метки оккупантов.

Также мы писали, что жителей многоэтажек призывают срочно проверить крыши на наличие меток.

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