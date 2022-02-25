Украинцев призывают не закрашивать метки, а закрывать их предметами

В Украине в городах диверсанты продолжают оставлять метки. Однако, их закрашивание совсем не помогает в обезвреживании.

Об этом сообщили в Telegram-канале " Госспецсвязи ".

Отмечается, что отметки все равно видны. Происходит это, когда просто наводить на них ультрафиолетом.

Закраска меток не помогает (t.me/operativnoZSU)

Также оккупанты начали оставлять новые метки. В частности, теперь они обматывают деревья светящимися лентами. При обнаружении - нужно сорвать и сообщить в полицию.

Оккупанты оставляют новые метки (t.me/dsszzi_official)

Что делать для обезвреживания меток

Украинцы должны искать другие способы для обезвреживания подозрительных пометок. В частности, нужно пытаться их сбить, чем-то прикрыть, залить грязью или взбивать.

Добавим, что важно использовать материал, который не будет просвечиваться. Это может быть: