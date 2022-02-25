ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців закликають не зафарбовувати мітки, а закривати їх предметами

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 20:32
Українців закликають не зафарбовувати мітки, а закривати їх предметами Зафарбування міток в Україні не допомогає (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в містах диверсанти продовжують залишати мітки. Однак, їхнє зафарбовування зовсім не допомагає у знешкодженні.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Держспецзв’язку".

Зазначається, що позначки все одно видно. Стається це, коли просто наводити на них ультрафіолетом.

Українців закликають не зафарбовувати мітки, а закривати їх предметамиЗафарбування міток не допомагає (t.me/operativnoZSU)

Також окупанти почали залишати нові мітки. Зокрема, тепер вони обмотують дерева стрічками, що світяться. При виявленні - потрібно зірвати та повідомити в поліцію.

Українців закликають не зафарбовувати мітки, а закривати їх предметамиОкупанти залишають нові мітки (t.me/dsszzi_official)

Що робити для знешкодження міток

Українці повинні шукати інші способи для знешкодження підозрілих позначок. Зокрема, потрібно намагатись їх збити, чимось прикрити, залити брудом або збивати.

Додамо, що важливо використовувати матеріал, який не просвічуватиметься. Це може бути:

  • чорна фарба;
  • серебрянка;
  • фольга.

Раніше ми повідомляли, що Кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки окупантів.

Також ми писали, що мешканців багатоповерхівок закликають терміново перевірити дахи на наявність міток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога