Українців закликають не зафарбовувати мітки, а закривати їх предметами

В Україні в містах диверсанти продовжують залишати мітки. Однак, їхнє зафарбовування зовсім не допомагає у знешкодженні.

Про це повідомили у Telegram-каналі " Держспецзв’язку ".

Зазначається, що позначки все одно видно. Стається це, коли просто наводити на них ультрафіолетом.

Зафарбування міток не допомагає (t.me/operativnoZSU)

Також окупанти почали залишати нові мітки. Зокрема, тепер вони обмотують дерева стрічками, що світяться. При виявленні - потрібно зірвати та повідомити в поліцію.

Окупанти залишають нові мітки (t.me/dsszzi_official)

Що робити для знешкодження міток

Українці повинні шукати інші способи для знешкодження підозрілих позначок. Зокрема, потрібно намагатись їх збити, чимось прикрити, залити брудом або збивати.

Додамо, що важливо використовувати матеріал, який не просвічуватиметься. Це може бути: