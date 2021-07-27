Украинцев предупреждают о новых наглых мошенниках: работают через "Новую почту"

Как работает схема "развода"

Украинка Мария рассказала свои историю о том, как ее обманули. Она заказала Apple IPhone 12 pro max в одном из Телеграм-каналов по сниженной цене. Товар мошенники отправили через "Новую Почту" наложенным платежом, чтобы у нее не возникло никаких подозрений.

Мария пришла на почту забирать свой заказ. Продавцы указали информацию о товаре в описании посылки. В почтовом отделении девушке дали открыть лишь картонную коробку. В ней лежал запечатанный "товар". Но открыть якобы заводскую коробку клиентке не разрешили.

"После оплаты мы забираем товар, отходим в зону распечатывания. И долго пытаемся открыть упаковку желаемого телефона. Коробку смогли открыть только способом "порвать", потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", — рассказала Мария.

Полиция не смогла помочь

Девушка пришла на "Новую почту" с полицией, но там ей сказали, что в обязанности сотрудников не входит проверка товаров перед отправкой.

Как не стать жертвой аферистов

Не "ведитесь" на товары в интернете по заниженной стоимости. Обычно мошенники пользуются этим, чтобы привлечь покупателя. Лучше приобретать товары у проверенных продавцов и получить гарантию на товар. В случае обмана - обращайтесь незамедлительно в полицию!