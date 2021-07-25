Преступники завладевают деньгами клиентов ПриватБанка: раскрыта новая схема мошенничества

Мошенники под разными уловками пытаются завладеть средствами доверчивых украинцев. Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности ПриватБанка.

О таком случае рассказала клиентка банка Лилия Рагуцкая на своей странице в Facebook .

Фейковый сотрудник

"Звонок утром. "Здравствуйте, вас беспокоят из службы безопасности ПриватБанка. Мы зафиксировали попытку входа в ваш "Приват24" из города Харьков. Это были вы? Признаюсь, сначала почти поверила", - написала женщина.

Лилия также подчеркнула, что "сотрудник банка" общался с ней на русском языке исключительно по имени и отчеству. Также у него была информация о регионе, где она находится.

Мошенник даже назвал адрес родительского дома откуда она якобы заходила в свой личный кабинет.

"Насторожили сначала нотки нетерпеливости в голосе и то, что собеседник без умолку говорил. Когда же он начал меня убеждать скачать приложение для дистанционного управления телефоном - "будем отключать 2 устройства, из которых заходили в ваш кабинет" - все стало ясно", - добавила она.

Лилия нашла в интеренете номер из которого ей звонили, и убедилась, что это были мошенники. Она позвонила на горячую линию банка и обо всем им рассказала.

Номера мошенников (фото: facebook.com/liliya.ragutskaya)

Будьте осторожны

Сотрудники банков никогда не звонят из мобильных номеров, и никогда не просят назвать свой пароль или данные платежной карты. Если вам позвонили, и вы чувствуете неладное, лучше повесьте трубку и сами перезвоните на официальную линию финучреждения.