Українців попереджають про нових нахабних шахраїв: працюють через "Нову Пошту"

Як працює схема "розводу"

Українка Марія розповіла свої історію про те, як її обдурили. Вона замовила Apple IPhone 12 pro max в одному з Телеграм-каналів за зниженою ціною. Товар шахраї відправили через "Нову Пошту" післяплатою, щоб у неї не виникло ніяких підозр.

Марія прийшла на пошту забирати своє замовлення. Продавці вказали інформацію про товар в описі посилки. У поштовому відділенні дівчині дали відкрити лише картонну коробку. У ній лежав запечатаний "товар". Але відкрити нібито заводську коробку клієнтці не дозволили.

"Після оплати ми забираємо товар, відходимо в зону розпаковки. І довго намагаємося відкрити упаковку бажаного телефону. Коробку змогли відкрити тільки способом "порвати", тому що її склеїли зсередини. Коли відкрили коробку телефону, то виявили цеглу і записку. Пошта відмовляється повертати кошти, виставляючи себе посередниками", - розповіла Марія.

Поліція не змогла допомогти

Дівчина прийшла на "Нову пошту" з поліцією, але там їй сказали, що в обов'язки співробітників не входить перевірка товарів перед відправкою.

Як не стати жертвою аферистів

Не "ведіться" на товари в Інтернеті за заниженою вартістю. Зазвичай шахраї користуються цим, щоб залучити покупця. Краще купувати товари у перевірених продавців і отримати гарантію на товар. У разі обману - звертайтеся негайно в поліцію!