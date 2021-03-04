UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцев предупредили о возможном новом карантине: мы сохраним жизни граждан

Автор: Людмила Жукова

В Украине растет количество заболевших коронавирусом, а это значит, что в стране в будущем могут ввести новый карантин.

Такую точку зрения озвучила бывший министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая на своей Facebook-странице.

"Сегодняшнее количество в 10057 случаев означает, что вскоре и у нас возможен карантин. Каждый раз, когда растет число заболеваний, растет количество тяжелого течения, госпитализаций и смертей. Если мы не боимся за себя, и пренебрегаем ограничениями, то давайте хотя бы заботиться о тех, кто в группе риска, может умереть. Так мы сохраним жизни наших граждан, наших соседей, родственников, близких", - написала Скалецкая.

В своем посте она вспомнила, что еще позавчера написала публикацию о том, что на этой неделе количество больных коронавирусом в стране превысит отметку в 10 тысяч и призвала носить маски. По ее словам, в комментариях над этим посмеялись.

"В то время, как в Европе жесткие карантины, комендантский час, мы чувствуем себя достаточно спокойно. Польша прогнозирует на конец марта - начало апреля пик третьей волны, с показателями до 40000 новых случаев в день", - предупредила экс-министр.

Также она сообщила, что поддерживает вакцинацию и только это может спасти людей от смертей.

Как мы писали ранее, первый заразившийся COVID-19 украинец дал совет всем гражданам страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карантин
Читайте также
Адаптивный карантин в Украине: появилось новое распределение областей по зонам
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
Прогноз погоды