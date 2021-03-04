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Українців попередили про можливий новий карантин: збережемо життя наших громадян

Автор: Людмила Жукова

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, а це означає, що в країні в майбутньому можуть ввести новий карантин.

Таку точку зору озвучив колишній міністр охорони здоров'я країни Зоряна Скалецька на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогоднішня кількість в 10 057 означає, що незабаром і в нас можливий карантин. Щоразу, коли зростає кількість захворювань, зростає кількість важких перебігів, госпіталізацій та смертей. Якщо ми не боїмось за себе, і нехтуємо обмеженнями, то давайте хоча б дбати за тих, хто в групі ризику, хто може померти. Так ми збережемо життя наших громадян, наших сусідів, родичів, близьких", - написала Скалецька.

У своєму пості вона згадала, що ще позавчора написала публікацію про те, що на цьому тижні кількість хворих на коронавірусом в країні перевищить позначку в 10 тисяч і закликала носити маски. За її словами, в коментарях посміялися над цим.

В той час, як в Європі жорсткі карантини, комендантські години, ми почуваємось досить розслаблено. Польща прогнозує на кінець березня – початок квітня пік третьої хвилі, з показниками до 40 тисяч нових випадків на день.", - попередила екс-міністр.

Також вона повідомила, що підтримує вакцинацію і тільки це може врятувати людей від смертей.

Як ми писали раніше, перший українець, який заразився на COVID-19 , дав пораду всім громадянам країни.

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